США рекомендуют своим дипломатам покинуть Стамбул
Госдеп США рекомендует покинуть Турцию семьям сотрудников дипломатического ведомства государства в Стамбуле.
Вашингтон объясняет заявление возросшей террористической угрозой. Кроме того, аналогичное предупреждение выпущено для американских туристов.
– Экстремистские группировки продолжают совершать агрессивные попытки атак на граждан США в районах Стамбула. Гражданам США следует избегать поездок по юго-востоку Турции, а также внимательно рассматривать риски, связанные с проездом по всей стране, – говорится в рекомендации Госдепа США.
При этом предупреждение не касается дипломатических органов которые находятся в других городах Турции, сообщает РБК.
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