США рекомендуют своим дипломатам покинуть Стамбул

Госдеп США рекомендует покинуть Турцию семьям сотрудников дипломатического ведомства государства в Стамбуле.

Вашингтон объясняет заявление возросшей террористической угрозой. Кроме того, аналогичное предупреждение выпущено для американских туристов.

– Экстремистские группировки продолжают совершать агрессивные попытки атак на граждан США в районах Стамбула. Гражданам США следует избегать поездок по юго-востоку Турции, а также внимательно рассматривать риски, связанные с проездом по всей стране, – говорится в рекомендации Госдепа США.

При этом предупреждение не касается дипломатических органов которые находятся в других городах Турции, сообщает РБК.