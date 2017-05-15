МИД РФ не рекомендует российским гражданам посещать Грузию

МИД РФ не рекомендует гражданам России посещать Грузию в связи с применением Тбилиси так называемого «Закона об оккупированных территориях».

Как отмечается в материале, российское внешнеполитическое ведомство призывает российских граждан к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию, особенно, если ранее совершались поездки в Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, в сообщении МИД РФ подчеркивается, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией.

Такое заявление МИД РФ был вынужден сделать после решения грузинских властей внести экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в «черный список» из-за его предыдущих посещений Абхазии и Южной Осетии.

Отмечается, что российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению.

Закон об оккупированных территориях предусматривает штраф до 3 тысяч долларов или тюремное заключение сроком до четырех лет, сообщает «Интерфакс».

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков назвал решение Грузии внести его в «черный список» неразумным и непонятным, а также мешающим развитию туризма между Россией и Грузией.

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Персоны: Юрий Лужков
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