МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Черногорию

МИД РФ рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Черногорию из-за антироссийской истерии в этой стране, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По ее словам, граждане РФ всерьез рискуют столкнуться с прямыми угрозами и провокациями в свой адрес.

«В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», цитирует ТАСС слова Захаровой.

Ранее Глава МИД Черногории Срджан Дарманович обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а также попытках препятствовать вступлению Черногории в НАТО.