МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Черногорию
МИД РФ рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Черногорию из-за антироссийской истерии в этой стране, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
По ее словам, граждане РФ всерьез рискуют столкнуться с прямыми угрозами и провокациями в свой адрес.
«В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», цитирует ТАСС слова Захаровой.
Ранее Глава МИД Черногории Срджан Дарманович обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а также попытках препятствовать вступлению Черногории в НАТО.
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