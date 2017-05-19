МВФ рекомендовал России увеличить пенсионный возраст

Международный валютный фонд рекомендовал властям России увеличить возраст выхода на пенсию.

В заявлении МВФ отмечается, что пенсионная реформа могла бы способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда.

По действующему законодательству пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Возраст выхода на пенсию чиновников увеличен до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин, сообщает «РИА Новости».