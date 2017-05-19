МВФ рекомендовал России увеличить пенсионный возраст
Международный валютный фонд рекомендовал властям России увеличить возраст выхода на пенсию.
В заявлении МВФ отмечается, что пенсионная реформа могла бы способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда.
По действующему законодательству пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Возраст выхода на пенсию чиновников увеличен до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Кудрин назвал условия наступления новой эры в экономике РФ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии