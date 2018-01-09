Рекомендации по питанию после новогодних праздников

Россияне после новогодних праздников стали чаще обращаться к врачам с жалобами на обострение заболеваний из-за неправильного питания, заявили врач-невролог НИИ питания РАМН Олег Ленев.

«Обращаемость в наш институт в связи с обострением заболеваний после новогодних праздников увеличивается на 50 процентов», — сказал медик.

Он пояснил, что в новогодние праздники люди употребляют высококалорийные продукты с содержанием жиров, которые создают нагрузку на желчный пузырь, вызывая холециститы, панкреатиты, поражение поджелудочной железы.

Ленев рассказал, что те, кто не следил за питанием во время праздников, должны сейчас заняться соблюдение диеты.

Необходимо делать разгрузочные диеты с минимальным количеством белка и акцентом на овощи и фрукты. Эксперт отметил, что пищу нужно запекать, ни в коем случае не жарить, сообщает «РИА Новости».

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