Рекламодатели отказываются работать с Ксенией Собчак

Рекламодатели отказываются от сотрудничества с телеведущей Ксенией Собчак после ее выдвижения в президенты России.

По мнению самой телеведущей, глянцевые торговые марки не хотят вмешиваться в политическую жизнь и ассоциироваться с политиками.

«Я их понимаю прекрасно. Для многих западных компаний это нормальная ситуация», - сказала Собчак в эфире «Дождя».

При этом она не уточнила, какие именно компании отказались от сотрудничества, а какие компании, наоборот, начали поддерживать телеведущую с удвоенной силой.

В свою очередь, представитель компании L’Oreal сообщил газете «Ведомости», что Lancome обсуждала возможное сотрудничество с Собчак, но после отказалась от своих планов, так как находится вне политики.

Ранее Ксения Собчак заявила о намерении создать политическую партию после выборов президента, сообщает «Федерал пресс».

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