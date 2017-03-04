В рекламе перестанут использовать карты России без Крыма

Совет Федерации обратился к Государственной Думе с инициативой внести изменения в закон «О рекламе». В частности, члены верхней палаты Парламента требуют обязать рекламодателей использовать географичекую карту России с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем.

Документ размещен в электронной базе данных Совфеда.

В обращении к председателю Государственной Думы сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди просят «установить запрет на использование в рекламе искаженных топографических данных (географических карт Российской Федерации)». По их мнению карты, не содержащие сведений о Республике Крым и городе Севастополь, пропагандируют нарушение территориальной целостности страны.

Как сообщает «Газета.ru», правозащитная организация Freedom House продемонстрировала свое исследование географической картой, где Украина была показана без Крыма.