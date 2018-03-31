Реки Балашихи очищают от токсичных водорослей
В реке Пехорке в подмосковной Балашихе начались работы по очистке водоема от токсичных водорослей.
Об этом интернет-порталу «Подмосковье сегодня» сообщили в пресс-службе администрации округа. Консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Светлана Маренинова рассказала, что работы проходят в ходе экологической реабилитации реки. Для ее очистки применяют зеленые водоросли хлорелла.
Кроме Пехорки специалисты очистят реку Малашку, а также пруды в русле этих водоемов. Все они загрязнены токсичными сине-зелеными водорослями, однако хлорелла способствует оздоровлению рек.
Ранее сообщалось, что в Балашихе ликвидируют опасные ямы и выбоины на дорогах.
Следующая новость Арестован совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии