Реки Балашихи очищают от токсичных водорослей

В реке Пехорке в подмосковной Балашихе начались работы по очистке водоема от токсичных водорослей.

Об этом интернет-порталу «Подмосковье сегодня» сообщили в пресс-службе администрации округа. Консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Светлана Маренинова рассказала, что работы проходят в ходе экологической реабилитации реки. Для ее очистки применяют зеленые водоросли хлорелла.

Кроме Пехорки специалисты очистят реку Малашку, а также пруды в русле этих водоемов. Все они загрязнены токсичными сине-зелеными водорослями, однако хлорелла способствует оздоровлению рек.

Ранее сообщалось, что в Балашихе ликвидируют опасные ямы и выбоины на дорогах.