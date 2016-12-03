Сын режиссера Учителя снимет фильм о Стрельцове
Сын режиссера Алексея Учителя Илья снимет фильм про легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Главную роль в картине может исполнить Александр Петров, рассматриваются также кандидатуры Милоша Биковича и Виктора Хориняка.
Судьба легенды советского футбола сложилась трагически: Стрельцов был обвинен в изнасиловании и отправлен в тюрьму, где провел шесть лет. Когда он вышел на свободу, у него была пожизненная дисквалификации, он добился ее отмены, а потом стал чемпионом СССР.
Проект ленты будет представлен весной 2017 года, ее предполагаемый бюджет - 200 миллионов рублей. В прокат фильм хотят выпустить в 2018 году к чемпионату мира по футболу, сообщает ТАСС.
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