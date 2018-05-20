Режиссера «Такси-5» Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Актриса Сэнд Ван Рой обвинила в изнасиловании режиссера и продюсера Люка Бессона. Полиция Парижа начала расследование жалобы.

Согласно тексту, 27-летняя актриса обвинила режиссера в изнасиловании, которое произошло17 мая в одном из отелей Парижа. По ее словам, она потеряла сознание, выпив чашку чая, а после того, как проснулась, обнаружила следы надругательства.

Рой обвинила в этом 59-летнего режиссера, с которым она была на встрече в отеле, передает РБК.

В момент получения информации об иске режиссер уже находился дома в США.

Актриса снималась в эпизодических ролях в таких картинах Бессона, как «Такси-5», «Валериан и город тысячи планет». Всего с начала карьеры Рой исполнила 14 ролей.