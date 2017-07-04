Режиссера Оливера Стоуна обвинили в нарушении авторских прав

Житель Уфы Владимир Жилко утверждает, что американский режиссер Оливер Стоун использовал снятые им кадры, не имея на то разрешения.

Речь идет о документальном фильме «Интервью с Путиным», снятом Стоуном и в конце июня показанном Первым каналом. В нем Жилко обнаружил собственную съемку уфимской соборной мечети Ляля-Тюльпан.

По словам уфимца, некоторое время назад он разместил эти кадры на видеостоке, где они были приобретены по стандартной лицензии. Это значит, что их нельзя использовать на телевидении, сообщает НСН со ссылкой на СМИ и Instagram Жилко.