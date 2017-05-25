Режиссер Учитель попросил Госдуму защитить его от Поклонской

Российский режиссер Алексей Учитель попросил депутатов Госдумы защитить его от нападок экс-генпрокурора Крыма Натальи Поклонской.

По его мнению, действия Поклонской, написавшей очередной запрос в правоохранительные органы, являются возмутительными.

«У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской» - сказал Учитель, добавив, что ревизия длилась более месяца.

Он также рассказал, что 25 мая в кинокомпанию пришел сотрудник из Управления внутренних дел Василеостровского района Санкт-Петербурга потребовал представить в пятидневный срок все финансовые документы, начиная с 2014 года.

«Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию», - цитирует «Интерфакс» слова Учителя.

Ранее Думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях парламентария Натальи Поклонской в отношении фильма «Матильда».

Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда». По мнению экс-генпрокурора Крыма, сценарий фильма должна проверить комиссия экспертов, так как главными героями картины являются канонизированные лица.

«Матильда» — российский исторический художественный фильм Алексея Учителя, повествующий о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с императором Николаем II.

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