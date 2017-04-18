Режиссер «Матильды» устал от войны с депутатом Поклонской

Режиссер пока еще не вышедшего, но уже получившего скандальную славу фильма «Матильда», Алексей Учитель раскритиковал действия депутата Госдумы Натальи Поклонской и назвал дискуссию вокруг картины бесполезной.

«Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», - цитирует режиссера РИА «Новости».

Он также подверг критике экспертное заключение, которая Поклонская направила в Генпрокуратуру. По его словам, использованное в заключении слово «манипуляция», характеризует не сам фильм, а ситуацию вокруг него, попытку манипулировать людьми, которые не видели картины.

«Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение», - заявил режиссер.

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