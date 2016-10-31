Режиссер «Маши и медведя» прокомментировала рейтинг вредных мультфильмов

Режиссер известного мультсериала «Маша и Медведь» Наталья Мальгина не согласна с оценками психологов, которые причислили мультик к самым опасным для детской психики.

«Детей воспитывают не мультфильмы, а родители. Надо заниматься детьми. Тогда мультфильмы не испортят ребенка», — высказалась режиссер в эфире Радио «Комсомольская правда».

Аниматор подчеркнула, что зачастую родители усаживают детей перед планшетами и компьютерами, а не воспитывают их. Потом возникает вопрос — почему дети вырастают настолько капризными. И родители сразу же обвиняют мультфильмы.

«Мне вообще кажется, что оправдываться — это не наш путь. Считаете «Машу и медведя» вредным мультфильмом — не смотрите», — заявила Мальгина.

Ранее сообщалось, что психологи составили рейтинг «вредных» мультфильмов. «Маша и медведь» занял в нем первое место, на втором расположился американский мультсериал «Монстр Хай», а замкнул «тройку призеров» сериал «Губка Боб – Квадратные Штаны».

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