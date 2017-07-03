Режиссер фильма о «майдане» засудил переводчицу

Французский режиссер Поль Морейра, снявший фильм «Маски майдана» о события на Украине, выиграл дело против переводчицы Анны Чесановской.

Согласно решению суда, ответчица должна выплатить режиссеру восемь с половиной тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, возместить судебные расходы, а также опубликовать платное опровержение в СМИ за пять тысяч евро.

Ранее Чесановская, переводившая фильм Морейры, в своем блоге обвинила режиссера в необъективности. По ее мнению, фильм отражал позицию автора по отношению к происходившим на Украине событиям и игнорировал ряд важных комментариев со стороны киевских властей, сообщает «ФедералПресс».