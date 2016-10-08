Режим ЧС введен в поселке на Чукотке после обрыва ЛЭП
В городском округе Эгвекинот на Чукотке, где в субботу после подмыва одной из опор ЛЭП остался без электроэнергии поселок, объявлен режим ЧС.
Пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона сообщает, что в оперативном режиме в Эгвекиноте восстановлено отопление, сохранена подача теплой и холодной воды.
В Анадыре уже прошло оперативное заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, выработан план действий региональных и муниципальных органов власти, Главного управления МЧС России и других профильных ведомств и учреждений.
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