Режим ЧС введен в поселке на Чукотке после обрыва ЛЭП

В городском округе Эгвекинот на Чукотке, где в субботу после подмыва одной из опор ЛЭП остался без электроэнергии поселок, объявлен режим ЧС.

Пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона сообщает, что в оперативном режиме в Эгвекиноте восстановлено отопление, сохранена подача теплой и холодной воды.

В Анадыре уже прошло оперативное заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, выработан план действий региональных и муниципальных органов власти, Главного управления МЧС России и других профильных ведомств и учреждений.