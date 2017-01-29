Режим КТО введен в Хасавюрте
Режим контртеррористической операции введен в дагестанском Хасавюрте, сообщил представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.
Как уточняется в сообщении, режим введен в 08:20 по московскому времени на территории города Хасавюрт.
По словам собеседника ТАСС, на территории города с момента введения КТО и до его снятия будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
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