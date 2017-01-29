Режим КТО сняли в Дагестане

В Хасавюрте сняли режим контртеррористической операции. Все оперативные мероприятия в регионе завершены.

Ранее сообщалось, что в частном доме на улице Келдыша в Хасавюрте был блокирован частный дом. Силовики уничтожили трех бандитов. Для этого им пришлось развалить дом, сообщает ТАСС.

Жители близлежащих домов были эвакуированы. Среди личного состава правоохранительных органов и мирных жителей потерь нет. По предварительным данным, уничтоженные боевики имели отношение к преступлениям террористической направленности.

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События: терроризм
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