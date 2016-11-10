Режим КТО отменен в Кабардино-Балкарии после ликвидации боевика
В городе Баксан Кабардино-Балкарии отменен режим контртеррористической операции после ликвидации боевика, причастного к расстрелу полицейских в городе Прохладном 9 октября 2016 года.
- Режим КТО в городе Баксан действовал с 12:40, он отменен в 14:40 в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, - цитирует ТАСС представителя оперативного штаба республики.
Как сообщили агентству в информационном центре Национального антитеррористического комитета, спецназ ФСБ уничтожил в Кабардино-Балкарии бандита, причастного к расстрелу полицейских 9 октября этого года.
- Предварительно бандит опознан как Ахмед Шевхужев. По данным республиканского оперативного штаба НАК, он причастен к преступлениям террористической направленности, в том числе к убийству в городе Прохладном 9 октября сотрудников полиции, - отметили в НАК.
Собеседник агентства отметил, что была получена оперативная информация о местонахождении бандита в одном из частных домов по улице Шогенцукова в Баксане.
- Спецназом ФСБ России частный дом, в котором укрылся вооруженный бандит, был блокирован. Прилегающая к нему территория оцеплена, а в целях недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан начальником управления ФСБ России по КБР был введен правовой режим контртеррористической операции, - сообщили в НАК.
Жители близлежащих домов до проведения операции были эвакуированы. Потерь среди личного состава спецназа ФСБ и пострадавших среди гражданского населения нет.
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