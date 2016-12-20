Регионы РФ получат субсидии на 33,5 миллиарда

Регионы получат 33,5 миллиарда рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства РФ.

Как уточняется на сайте кабмина, дотации предоставляются бюджетам 82 субъектов. Лидерами по объему распределенных средств стали Якутия (3,68 миллиарда рублей), Краснодарский край (2,5 миллиарда рублей) и Астраханская область (1,52 миллиарда рублей).

Уточняется, что 20 миллиардов рублей выделены на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, еще 3,72 миллиарда рублей предусмотрены на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7,5 тысячи рублей.

На поддержание устойчивости консолидированных бюджетов в четвертом квартале 2016 года и в 2017 году пойдут 8,09 миллиарда рублей. Кроме того, Краснодарский край получит 1,75 миллиарда рублей в качестве компенсации расходов на строительство объектов капстроительства, сообщает «Федерал пресс».