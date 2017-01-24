Регионы получат 8 млрд рублей на сельские дороги

Кабмин выделил 8,3 миллиарда рублей на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам. Средства получат 54 региона России.

Они предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. Самые большие суммы получат Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Омская область, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт правительства.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, выделенные средства будут способствовать увеличению протяженности автодорог и дальнейшему развитию агропромышленного комплекса.