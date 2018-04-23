Ряд регионов России завалило снегом

В Кировской и Нижегородской областях, Пермском крае и Удмуртии за ночь выпало несколько десятков сантиметров осадков.

Так, в Кировской области снегопад парализовал движение общественного транспорта. К освобождению автобусов и троллейбусов из снежного плена были привлечены военнослужащие. По словам жителей региона, высота сугробов достигала 40 сантиметров, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на социальные сети.

В Пермском крае выпало порядка 20 сантиметров снега. Сильнее всего занесло Кудымку, Березники и Соликамск.