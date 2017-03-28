Регионам выделят около 7 млрд рублей на технопарки
Правительство России выделит регионам в 2017-2019 годах 6,8 миллиарда рублей на создание индустриальных парков и технопарков. Соответствующе распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В частности, в текущем году девять субъектов получат в общей сложности 3,1 млрд рублей, в 2018-м – 2,6 млрд будут распределены между семью регионами, в 2019-м – средства будут выделены еще пяти субъектам.
«Распределение средств сформировано с учетом прогнозов субъектов Федерации о ежеквартальных поступлениях налогов и таможенных пошлин от резидентов индустриальных парков и технопарков в федеральный бюджет», - отмечается на сайте кабмина.
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