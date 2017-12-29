Регионам выделили 31 млрд рублей на лекарства
Правительство России утвердило выделение регионам из бюджета 31,7 миллиарда рублей в качестве субвенций на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан.
Речь идет о лекарственных препаратах, отпускаемых по рецептам. Кроме того, средства могут быть направлены на приобретение медицинских изделий и специализированных продуктов питания, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Кабмина.
Субвенции, в отличие от дотаций, выделяются на определенный срок и под конкретные цели. В случае несоблюдения этих условий, подлежат возврату.
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