Регионам выделили 31 млрд рублей на лекарства

Правительство России утвердило выделение регионам из бюджета 31,7 миллиарда рублей в качестве субвенций на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан.

Речь идет о лекарственных препаратах, отпускаемых по рецептам. Кроме того, средства могут быть направлены на приобретение медицинских изделий и специализированных продуктов питания, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Кабмина.

Субвенции, в отличие от дотаций, выделяются на определенный срок и под конкретные цели. В случае несоблюдения этих условий, подлежат возврату.