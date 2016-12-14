Регионам выделили на дороги 8,7 млрд рублей

Правительство выделило регионам 8,7 миллиарда рублей на развитие дорожного хозяйства.

Соответствующее распоряжение подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым. На сайте правительства отмечается, что указанные средства были предусмотрены в госбюджете на текущий год.

Межбюджетные трансферты получат 83 субъекта в соответствии с удельным весом транспортных средств, зарегистрированных в системе взимания платы за использование дорожной инфраструктуры.

«Принятое решение позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу», - отмечается в справке распоряжению.