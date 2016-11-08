Регионам могут разрешить пересмотр кадастровой оценки недвижимости

В правительстве России разработали поправки в законодательство, согласно которым власти региона могут получить право самостоятельно принимать решения об изменении кадастровой оценки недвижимости.

В случае принятия поправок регионы также смогут сами определять, как часто им пересматривать оценку.

Согласно действующему законодательству, этот показатель может пересматриваться не чаще одного раза в три года и не реже, чем раз в пять лет. Кроме того, запрещается до 2020 года повышать оценку, но можно ее снижать.

По мнению экспертов, принятие поправок может привести к увеличению налоговой нагрузки на недвижимость, пишут «Ведомости». Вряд ли регионы откажутся от возможности повысить оценку и пополнить бюджет в кризисный период. Таким образом инициатива правительства может свести на нет введенный около полугода назад мораторий на повышение кадастровой оценки.