Региональные банки ограничат ставки по кредитам в 2018 году
Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 года внести предложения по ограничению ставок по кредитам, привлекаемым регионами в банках.
27 декабря президент России также потребовал от руководства регионов быстрее решать ситуацию с реструктуризацией кредитов, взятых в банках под высокий процент.
Центробанк и Минфин уже готовят предложения по регулированию кредитования банками регионов, сообщает Kommersant.
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