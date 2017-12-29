Региональные банки ограничат ставки по кредитам в 2018 году

Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 года внести предложения по ограничению ставок по кредитам, привлекаемым регионами в банках.

27 декабря президент России также потребовал от руководства регионов быстрее решать ситуацию с реструктуризацией кредитов, взятых в банках под высокий процент.

Центробанк и Минфин уже готовят предложения по регулированию кредитования банками регионов, сообщает Kommersant.