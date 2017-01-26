В региональном центре «Т Плюс» в Саранске опровергли факт взрыва на ТЭЦ в Пензе

Представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске опроверг факт взрыва на тепловой электростанции в Пензе.

- Взрыва не было. Проводились работы на турбогенераторе №5, и после опрессовки сорвало крышку на оборудовании - эта крышка разрушила часть кровли, - заявил ТАСС представитель организации.

По словам собеседника агентства, крышка находилась на подогревателе высокого давления генератора №5, поэтому ее частичное разрушение и привело к таким последствиям.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на ТЭЦ в Пензе погиб сварщик, производивший ремонтные работы. По сообщениям очевидцев, произошло обрушение кровли общей площадью около 600 квадратным метров, частично разрушена одна из стен здания.