Реформирование территорий Московской области повысит эффективность местной власти

Реформирование территорий в Московской области позволит повысить эффективность местной власти, считает зампредседателя регионального правительства - руководитель Главного управления территориальной политики МО Александр Костомаров.

По его словам, те преобразования, которые уже сделаны, привели к объединению бюджетов, сокращению чиновников, а также уменьшению административных барьеров.

По словам депутата Госдумы РФ Сергея Пахомова, централизация власти полезна. Он также отметил, что у граждан есть желание получить централизованную власть.

Ранее депутаты Мособлдумы одобрили реформирование в городские округа Люберецкого, Павлово-Посадского, Рузского и Красногорского районов.

Также статус городского округа получили Озерский, Мытищинский, Каширский, Егорьевский, Шаховской и Серебряно-Прудский районы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».