Референдум о судьбе Исаакиевского собора в РПЦ назвали «правовым нонсенсом»

Референдум по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ является «правовым нонсенсом», так как будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона, заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда.

По его мнению, референдум является попыткой перевести диалог в неконструктивное русло.

Легойда также напомнил, что РПЦ уже ответила на критику передачи собора в ее пользование.

Ранее избирком Петербурга одобрил заявку на проведение референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Инициатива проведения народного голосования принадлежит также депутатам Заксобрания, сообщает Ura.ru.

Парламентарии Санкт-Петербурга попросили прокурора города Сергея Литвиненко обратиться в суд для отмены распоряжения комитета имущественных отношений о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Ранее также сообщалось, что власти Санкт-Петербурга намерены передать РПЦ Исаакиевский собор 16 апреля. Располагающемуся в храме музею рекомендовано вывезти все экспонаты до этой даты.