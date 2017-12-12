Речи президента России перевели на тайский язык

В Таиланде презентовали сборник речей президента России Владимира Путина, переведенных на национальный язык.

Книга издана Центром по изучению стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) МГИМО МИД РФ совместно с Тхаммасатским университетом Таиланда. Презентация проходила в отделении по изучению России и русского языка вуза. Ее вели руководитель отделения профессор Йотбун Лэтрит и глава Центра АСЕАН МГИМО доктор исторических наук Виктор Сумский.

Сборник содержит мюнхенскую, крымскую, валдайскую речи Путина, а также речь, посвященную полувековому юбилею ООН. По словам Сумского, сборник представит жителям Таиланда иной образ России, отличный от того, что навязывает миру Запад, сообщает РИА «Новости».

Профессор Лэтрит, в свою очередь, назвала перевод речей российского лидера на национальный язык непростой и интересной работой. Выполнять ее переводчикам помогала любовь к России и русскому народу.

Сборник издан также в Малайзии (на национальном и английском языках) и Индонезии (на индонезийском языке).

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