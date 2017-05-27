Ребенок выпал из машины во время движения в Перми
В Перми во время часпика из двигающегося автомобиля выпал ребенок.
Как сообщает агентство URA.RU, очевидцы случившегося выложили в соцсети видеоролик, на котором видно, как на перекрестке проспекта Декабристов с улицей Советской Армии из автомобиля выпал несовершеннолетний ребенок.
Свидетели происшествия сообщили: «26.05.2017 года в 16:35 при повороте из автомобиля выпал ребёнок, чудом не попав под заднее колесо».
После инцидента автомобиль быстро затормозил, а ребенок поднялся и подошел к машине. По предварительным данным, травм он не получил.
В полиции проводят проверку по данному факту. В настоящее время устанавливается личность водителя.
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