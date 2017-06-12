Ребенок из России погиб на отдыхе в Турции
Семилетняя девочка из России, приехавшая на отдых в Анталью вместе с бабушкой и дедом, скончалась в одном из отелей турецкого курортного города Манавгат.
Как уточняется в материале, ребенок упал с третьего этажа отеля на бетонный пол.
Медики госпитализировали девочку в тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось.
Тело семилетней россиянки отправлено в Стамбульский институт судебной медицины, сообщает «Интерфакс».
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