Ребенок из России погиб на отдыхе в Турции

Семилетняя девочка из России, приехавшая на отдых в Анталью вместе с бабушкой и дедом, скончалась в одном из отелей турецкого курортного города Манавгат.

Как уточняется в материале, ребенок упал с третьего этажа отеля на бетонный пол.

Медики госпитализировали девочку в тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось.

Тело семилетней россиянки отправлено в Стамбульский институт судебной медицины, сообщает «Интерфакс».