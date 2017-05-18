Ребенок получил химический ожог от выпитого сока

Четырехлетняя девочка в Буденновске получила химический ожог, выпив купленный в ближайшем магазине фруктовый сок, сообщили в следственном управлении СК по Ставропольскому краю.

Как уточняется в материале, 15 мая дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов, где приобрели фруктовый сок. Дома девочка выпила сок и получила химический ожог ротовой полости. В результате ребенок был госпитализирован.

Возмущенный дедушка направился в торговую точку, где ранее приобрел злополучный сок. Попробовав «фруктовый напиток» из пакета вместе с хозяином магазина, мужчины также получили химические ожоги.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает «РИА Новости».