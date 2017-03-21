Реальные доходы россиян снизились на 4%

В феврале текущего года реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В номинальном выражении доходы россиян составили 29,1 тысячи рублей, продемонстрировав рост на 1,2% по сравнению с прошлогодним результатом.

Средняя зарплата также выросла – на 6% - и составила 35,9 тысячи рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. В реальном же выражении рост средней зарплаты составил 1,3%.