Реальные доходы россиян снизились на 4%
В феврале текущего года реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В номинальном выражении доходы россиян составили 29,1 тысячи рублей, продемонстрировав рост на 1,2% по сравнению с прошлогодним результатом.
Средняя зарплата также выросла – на 6% - и составила 35,9 тысячи рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. В реальном же выражении рост средней зарплаты составил 1,3%.
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