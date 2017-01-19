В МО реализуют более 60 положений послания к Федеральному собранию

В Московской области будут реализованы более 60 пунктов послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил председатель региональной Думы Игорь Брынцалов.

В частности, будут проведены мероприятия корректировке законодательства, модернизации образования и медицины.

Кроме того, запланирована работа по социальным вопросам. По словам Бырнцалова, около 70 миллиардов рублей из бюджета региона направят на социальные субсидии.

«Мы будем мониторить и это. Встречаться с людьми, разъяснять им суть субсидий», - цитирует главу облдумы интернет-издание «Подмосковье-сегодня».