На реализацию программы по нацполитике направят 40 млрд рублей
Проект программы по реализации государственной национальной политике в начале декабря поступит на рассмотрение в Госдуму и правительство. Расходы на нее могут быть учтены при подготовке бюджета на 2017-2019 годы.
В настоящее время завершается этап согласования проекта в органах исполнительной власти. После этого он поступит в Минфин и МЭР, передает агентство «Экономика сегодня».
Проект рассчитан на восемь лет, в течение которых предполагается потратить на его реализацию 40 миллиардов рублей. В его рамках будут проведены мероприятия, направленные на развитие системы общественно-государственного партнерства и языковой политики, укрепление единства российской нации.
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