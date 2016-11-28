На реализацию программы по нацполитике направят 40 млрд рублей

Проект программы по реализации государственной национальной политике в начале декабря поступит на рассмотрение в Госдуму и правительство. Расходы на нее могут быть учтены при подготовке бюджета на 2017-2019 годы.

В настоящее время завершается этап согласования проекта в органах исполнительной власти. После этого он поступит в Минфин и МЭР, передает агентство «Экономика сегодня».

Проект рассчитан на восемь лет, в течение которых предполагается потратить на его реализацию 40 миллиардов рублей. В его рамках будут проведены мероприятия, направленные на развитие системы общественно-государственного партнерства и языковой политики, укрепление единства российской нации.