Реализация «майских указов» подорожает до 25 млрд рублей

Объем средств, которые будут потрачены на выполнение «майских указов» президента России Владимира Путина, возрастет на треть и составит примерно 25 миллиардов рублей.

К такому «удорожанию» приведет указ главы государства о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года, изданный накануне. На него, по словам кандидата в премьер-министры Дмитрия Медведева, потребуется как минимум восемь триллионов рублей. Он подчеркнул, что данные цифры – результат сугубо предварительных подсчетов, передает «Интерфакс».

«Сейчас начинается новый бюджетный цикл. Часть этих расходов должна быть заложена в проекте федерального бюджета на следующие три года», - пояснил Медведев.