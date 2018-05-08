Реализация «майских указов» подорожает до 25 млрд рублей
Объем средств, которые будут потрачены на выполнение «майских указов» президента России Владимира Путина, возрастет на треть и составит примерно 25 миллиардов рублей.
К такому «удорожанию» приведет указ главы государства о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года, изданный накануне. На него, по словам кандидата в премьер-министры Дмитрия Медведева, потребуется как минимум восемь триллионов рублей. Он подчеркнул, что данные цифры – результат сугубо предварительных подсчетов, передает «Интерфакс».
«Сейчас начинается новый бюджетный цикл. Часть этих расходов должна быть заложена в проекте федерального бюджета на следующие три года», - пояснил Медведев.
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