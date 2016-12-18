"Реал" стал победителем клубного чемпионата мира
Футбольному клубу "Реал" удалось обыграть японский "Касима Антлерс" со счетом 4:2.
Встреча прошла в японском городе Иокогама. Среди футболистов "Реала" голами отличились Карим Бензема и трижды – Криштиану Роналду. Японец Гаку Сибасаки отличился дублем, сообщает Р-Спорт.
Матч длился 120 минут, так как в основное время клубам не удалось выявить победителя. "Реал" стал победителем клубного чемпионата мира во второй раз. Третье место в турнире принадлежит колумбийскому "Атлетико Насьональ".
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