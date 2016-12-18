Футбольному клубу "Реал" удалось обыграть японский "Касима Антлерс" со счетом 4:2.

Встреча прошла в японском городе Иокогама. Среди футболистов "Реала" голами отличились Карим Бензема и трижды – Криштиану Роналду. Японец Гаку Сибасаки отличился дублем, сообщает Р-Спорт.

Матч длился 120 минут, так как в основное время клубам не удалось выявить победителя. "Реал" стал победителем клубного чемпионата мира во второй раз. Третье место в турнире принадлежит колумбийскому "Атлетико Насьональ".