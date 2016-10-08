МИД разъяснил позицию России по "сирийской" резолюции Совбеза ООН

Текст резолюции Совбеза ООН по Сирии грубо искажал реальное положение дел. Такую позицию Москвы озвучили в МИДе.

«8 октября Российская Федерация проголосовала против подготовленного Францией проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Его текст, представленный явно при потакании Вашингтона сразу после отказа США от выполнения российско-американских договоренностей по сирийскому урегулированию, грубо искажал реальное положение дел, носил политизированный, несбалансированный и однобокий характер», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в «Фейсбуке».

Россия сегодня заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию по введению режима прекращения огня в сирийском Алеппо. Документ предложила Франция.

Постоянный представитель Великобритании при ООН уже назвал действия России «злоупотреблениям своими полномочиями в Совбезе ООН».

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