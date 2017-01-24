Разыскивавшийся на Кубани трое суток 10-летний мальчик скончался от холода

Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю озвучил предварительную версию причины гибели 10-летнего мальчика, поисками которого трое суток занимались спасательные службы региона.

- При осмотре тела мальчика не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти - холодовая травма, - рассказали ТАСС в пресс-службе Следственного управления регионального СК.

По словам собеседника агентства, окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что об исчезновении ребенка сообщила его мать, 29-летняя жительница поселка Молодежный Белореченского района Краснодарского края. По ее словам, сын вышел из дома погулять днем 21 января, но к вечеру домой не вернулся.

К поискам, которые продолжались трое суток, было привлечено 69 человек личного состава службы и восемь автомобилей Аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

24 января около полудня тело ребенка удалось обнаружить в лесном массиве, вблизи железнодорожных путей.

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