Разъезжавший на мерседесе со стразами подрядчик Восточного отсидит 9 месяцев

Предприниматель Иван Чопозов признан виновным в присвоении средств при строительстве космодрома Восточный в Амурской области и приговорен городским судом Благовещенска к девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как определил суд, Чопозов похитил у «Дальспецстроя» 850 тысяч рублей и бежал в Белоруссию. В прошлом году его задержали, во время предварительного следствия он признал вину, раскаялся и вернул деньги заказчику. После задержания Чопозов был арестован, что будет зачтено как часть срока, - сообщает «ФедералПресс».

46-летний Чопозов – владелец фирмы «Строитель», зарегистрированной в Ставропольском крае. В 2011 году он неудачно баллотировался в Госдуму от КПРФ. Задержание Чопозова в Минске вызвало заметный резонанс: оперативники вытащили его из мерседеса, усыпанного стразами.

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