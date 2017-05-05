На развитие льготных экономических зон Россия потратит 50 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на создание и развитие территорий опережающего развития (ТОР) в Российской Федерации выделяется 50 миллиардов рублей.

Он добавил, что власти вложили уже около 4,5 млрд рублей, а на ближайшие годы планируется потратить еще 30. Дополнительные 20 млрд рублей получат из иных источников, сообщает Regnum.

Территория опережающего развития (полное название Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

С 2015 года в течение трех лет запланировано создание девяти ТОР на Дальнем Востоке, также предполагается их появление в Восточной Сибири и других частях РФ: в частности, в границах моногородов и в Калининградской области.

Закон подвергся критике за упрощение доступа иностранцев, в особенности граждан Китая, к аренде земель, природным ресурсам и льготной экономической деятельности в ТОР.

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