Разведывательный самолет США подлетел к Крыму
В Черном море зафиксировали подлет к Крыму американского самолета-разведчика RC-135U. Судно собирает данные о системах ПВО.
Разведчик с бортовым номером 64-14849 и позывным RATEL22 совершил подлет к Крыму на высоте 10,5 тысячи метров, сообщает «Интерфакс». При подлете к границам РФ судно выключило транспондер.
В чертом море также заметили самолет-заправщик, который, вероятно, обеспечит разведывательное судно топливом. Стратегические судна-разведчики используются для разработки новых и модификации имеющихся систем раннего предупреждения об обнаружении авиации ВВС США. Кроме того, данные о работе ПВО могут помочь для изобретения способов подавления работы радаров и разработки противорадиолокационных ракет для их уничтожения.
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