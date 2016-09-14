Разведывательный самолет США подлетел к Крыму

В Черном море зафиксировали подлет к Крыму американского самолета-разведчика RC-135U. Судно собирает данные о системах ПВО.

Разведчик с бортовым номером 64-14849 и позывным RATEL22 совершил подлет к Крыму на высоте 10,5 тысячи метров, сообщает «Интерфакс». При подлете к границам РФ судно выключило транспондер.

В чертом море также заметили самолет-заправщик, который, вероятно, обеспечит разведывательное судно топливом. Стратегические судна-разведчики используются для разработки новых и модификации имеющихся систем раннего предупреждения об обнаружении авиации ВВС США. Кроме того, данные о работе ПВО могут помочь для изобретения способов подавления работы радаров и разработки противорадиолокационных ракет для их уничтожения.