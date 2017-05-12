Разведывательный беспилотник США засекли в небе над Черным морем

Тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, принадлежащий США, был обнаружен ПВО РФ в небе над Черным морем.

По словам военно-дипломатического источника, беспилотник летел в сторону российской границы. Он также отметил, что подобные полеты совершаются довольно часто.

Как уточняется в материале, американский разведывательный аппарат данного типа может летать в стратосфере на высоте 18 тысяч метров. На вооружении армии США в данный момент находятся 42 машины этого типа.

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет, сообщает ТАСС.

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Места: Россия, США
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