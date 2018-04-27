Разведку США впервые возглавила женщина

Исполняющей обязанности главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США назначена Джина Хаспел.

Ранее она занимала пост заместителя директора ведомства. Ее повышению способствовал переход Майка Помпео, возглавлявшего ЦРУ, в Госдепартамент. Вчера американский Сенат утвердил его на должность госсекретаря.

ЦРУ США было сформировано в 1947 году. До настоящего времени во главе ведомства стояли только мужчины, передает «ФедералПресс».