Разведка США заинтересовалась Ксенией Собчак, Ольгой Бузовой и Аркадием Укупником

Жертвой телефонных хулиганов («пранкеров») Алексея Столярова и Владимира Кузнецова стал один из членов Комитета разведки США.

Шутники от имени председателя Верховной рады Андрея Парубия доложили демократу в Комитете разведки Сената США Адаму Шифу информацию о якобы имеющемся компромате на президента США Дональда Трампа.

Столяров и Кузнецов заявили, что Ксения Собчак, Ольга Бузова, а также музыкант Аркадий Укупник владеют пикантными фотографиями Трампа после его поездки на конкурс «Мисс Вселенная - 2013». Намекнув об интимной встрече Ольги Бузовой и президента США, пранкеры сообщили, что та владеет интересными фото лидера Соединённых Штатов.

Далее Ольга Бузова переслала фотографии своей подруге Ксении Собчак, которая не смогла не поделиться ими с Владимиром Путиным.

Кроме того, организаторы розыгрыша рассказали американскому чиновнику, что вышли на российского разведчика, работавшего под прикрытием в США. Им оказался эстрадный певец Аркадий Укупник.

В ответ Адам Шиф заявил, что американская сторона готова работать с украинской разведкой и рассмотрит варианты сотрудничества в самое ближайшее время, сообщает Life.ru.

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