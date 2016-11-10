Разведка ДНР зафиксировала 10 украинских беспилотников на линии соприкосновения

На Донецком, Мариупольском и Горловском направлениях у линии соприкосновения в Донбассе разведка ДНР зафиксировала работу десяти украинских беспилотных аппаратов. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом республики Эдуард Басурин.

- Нами зафиксирована работа до десяти беспилотных летательных аппаратов противника на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Согласно пункту 7 минского Меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 километров, за исключением БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ДНР
События: вооружение
Следующая новость Барак Обама отменил совместное фото с Дональдом Трампом в Белом доме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО