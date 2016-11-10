Разведка ДНР зафиксировала 10 украинских беспилотников на линии соприкосновения
На Донецком, Мариупольском и Горловском направлениях у линии соприкосновения в Донбассе разведка ДНР зафиксировала работу десяти украинских беспилотных аппаратов. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом республики Эдуард Басурин.
- Нами зафиксирована работа до десяти беспилотных летательных аппаратов противника на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
Согласно пункту 7 минского Меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 километров, за исключением БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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