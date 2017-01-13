Разведка ДНР зафиксировала позиции ВСУ у Донецкой фильтровальной станции

Заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам о грубом нарушении Киевом ранее достигнутых договоренностей. Так, в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции ВСУ оборудовали позиции для размещения личного состава.

- Украинское командование грубо нарушило заключенные ранее договоренности между сторонами и гарантии, зафиксированные документально. Они запрещают размещение каких-либо вооруженных формирований и военной техники ближе 1,5 километра до ДФС. Нами установлено, что украинские военнослужащие вблизи фильтровальной станции оборудовали укрытия для размещения в них личного состава, который может подвергнуть опасности персонал станции, - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Представитель силовых структур республики напомнил украинскому командованию о существовании Женевской конвенции.

- Согласно дополнительному протоколу этого документа от 1977 года глава 10 статья 54, объекты, предназначенные для выживания населения, запрещается подвергать нападению или уничтожению, а также нарушению их функционирования, — подчеркнул Басурин.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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