Разведка ДНР выследила убивших комбата Гиви диверсантов

Заказчики убийства командира батальона вооруженных сил ДНР Михаила Толстых (позывной Гиви) находятся в украинской столице, непосредственные ликвидаторы также обнаружены, сообщают из Донецка.

Представитель силовых структур самопровозглашенной республики сообщил «Интерфаксу», что личности организаторов убийства командира батальона «Сомали» Гиви и установлены, как и личности диверсантов. «Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», - подчеркнул источник.

Собеседник агентства не исключил, что в случае оказания сопротивления при задержании либо в условиях открытого боя, исполнители теракта могут быть уничтожены.