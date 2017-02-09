Разведка ДНР выследила убивших комбата Гиви диверсантов
Заказчики убийства командира батальона вооруженных сил ДНР Михаила Толстых (позывной Гиви) находятся в украинской столице, непосредственные ликвидаторы также обнаружены, сообщают из Донецка.
Представитель силовых структур самопровозглашенной республики сообщил «Интерфаксу», что личности организаторов убийства командира батальона «Сомали» Гиви и установлены, как и личности диверсантов. «Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», - подчеркнул источник.
Собеседник агентства не исключил, что в случае оказания сопротивления при задержании либо в условиях открытого боя, исполнители теракта могут быть уничтожены.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии